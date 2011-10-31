〔英国经济〕央行理事塔克警告,英国仍可能陷入衰退--报章

路透伦敦10月28日电---英国泰晤士报周六报导,英国央行理事塔克警告称,英国经济二次探底"的可能性犹存".

英国央行本月推出第二轮量化宽松政策(QE2),向趋于疲软的经济再度挹注750亿英镑流动性.

英国央行认为QE政策合理,依据是9月该国通胀率触及三年高位5.2%後可能已经触顶,鉴于全球经济成长乏力,在没有QE的情况下英国通胀可能在中期回落至2%的官方目标以下.

"我们扶助需求和经济活动的能力完全取决于在中期实现2%通胀目标的承诺."塔克向泰晤士报表示.

"对储户而言最好的事情是经济复苏.而经济陷入恶性循环或动荡恐将对储户造成巨大损害,"他并称.(完)