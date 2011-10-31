《新兴市场重要经济事件预告》--10月31日-11月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
10月31日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织在戛纳峰会前的特别新闻简会上,公布20国集团经济体的最新分析和主要数据预估(0900).
索菲亚--保加利亚政府料将批准2012年预算草案.
尼日利亚拉各斯--证券交易委员会举行投资论坛,庆祝监管尼日利亚资本市场50周年.尼日利亚证券交易委员会主席Goodluck Jonathan和央行总裁Lamido Sanusi发表演讲.
内罗毕--由Domenico Fanizza带队的国际货币基金组织(IMF)工作组结束对肯尼亚的视察後举行记者会(1300).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布第四季通胀报告.
11月1日(二)
吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.
坎帕拉--乌干达央行货币政策委员会公布11月货币政策声明.
11月2日(三)
北京--中国财政部副部长李勇在美银美林New China会议上发表讲话.
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.
曼谷--泰国央行发表10月会议记录(0200).
11月3日(四)
法国戛纳--20国集团峰会(至11月4日).
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.
11月4日(五)
马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.
11月7日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。