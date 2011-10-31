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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:37 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月31日-11月7日

(除特别说明,均为GMT时间)

10月31日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织在戛纳峰会前的特别新闻简会上,公布20国集团经济体的最新分析和主要数据预估(0900).

索菲亚--保加利亚政府料将批准2012年预算草案.

尼日利亚拉各斯--证券交易委员会举行投资论坛,庆祝监管尼日利亚资本市场50周年.尼日利亚证券交易委员会主席Goodluck Jonathan和央行总裁Lamido Sanusi发表演讲.

内罗毕--由Domenico Fanizza带队的国际货币基金组织(IMF)工作组结束对肯尼亚的视察後举行记者会(1300).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布第四季通胀报告.

11月1日(二)

吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.

坎帕拉--乌干达央行货币政策委员会公布11月货币政策声明.

11月2日(三)

北京--中国财政部副部长李勇在美银美林New China会议上发表讲话.

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.

曼谷--泰国央行发表10月会议记录(0200).

11月3日(四)

法国戛纳--20国集团峰会(至11月4日).

布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.

11月4日(五)

马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 王兴亚

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