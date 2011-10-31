〔欧洲经济〕ECB总裁特里谢称未来10年欧元区通胀率将"非常低"--报载

路透柏林10月30日电---德国周日画报引述欧洲央行总裁特里谢称,未来10年欧元区通胀都会"非常低",当前预估为1.8%左右.

"未来10年,通胀率大都可能停留在非常低的水平,当前的预估为1.8%左右."特里谢接受采访时说.

"这意味着:欧元区物价稳定.这是我们非常骄傲的事情...因为我们达到了外界对我们的期望."

特里谢称,由于没有坚守欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact),欧洲各国政府犯下了严重错误.

"尽管ECB强力警告它们要遵守该协定,但它们仍没有做到."

特里谢称,欧洲有必要加强其政治框架,这需要对宪法做出改变.

他呼吁加强欧洲治理,可以对那些不断违反欧盟稳定暨成长协定并危及欧元区金融稳定的国家实行必要举措.

"长期内,我们将须进一步朝着政治联盟迈进."他说.(完)