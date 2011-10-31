〔澳洲个股〕法庭要求澳航与工会停止对抗,航班最早将于周一下午恢复

路透墨尔本/悉尼10月31日电---澳洲一家法庭周一判令澳洲航空(QAN.AX)恢复航班运行,出面了干预该国10年来最引人关注的一起劳资纠纷.之前澳洲航空暂停了所有国际航线的运行.

上周末澳洲航空停飞了所有航班,这一激进措施使近7万名乘客受到影响,并使得公司与工会间就工资待遇、工作环境和将业务更多地移往亚洲的计划等冲突益发激化.

澳洲航空的做法成功迫使政府出面干预,要求法庭对争端做出紧急裁决.这场纠纷使澳航业务受到重创.澳航承载了澳洲约五分之一的国际乘客.

澳航表示,航班最早可以在周一下午恢复,但班次有限且需要监管部门批准.澳航希望在24小时内恢复正常运营.

"令我们感到欣慰的是,经过24小时的混乱,澳洲的航空和旅游行业终于将可以恢复正常,"助理财长Bill Shorten在澳洲劳资纠纷法庭周一早间做出裁决、要求停止对抗行为後表示.

该法庭要求澳航和工会停止所有行业行为并在21天内解决纠纷,否则将面临仲裁.

澳航股价跳涨近6%,因法庭裁决受到投资者欢迎,不过今年澳航股价已经下跌逾三分之一.(完)