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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:22 BJT

〔台湾股市〕开高,华硕和宏基因泰国洪灾下挫

路透台北10月31日电---台湾股市周一开盘上涨0.28%,但华硕(2357.TW)下挫0.92%.该公司周五表示,受到泰国水患冲击供应链影响,第四季财测将较为保守.[ID:nCT0412778]

宏基(2353.TW)下跌0.28%,该公司预料第四季营收较前季最多下降10%,因泰国洪灾影响零部件供应.[ID:nCT0412710]

加权股价指数.TWII上涨21.74点,至7,637.48点,前一交易日收涨0.67%.

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