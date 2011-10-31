〔路透调查〕更多市场人士预计日本公债收益率将上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月31日电---周一公布的一份路透周度调查显示,越来越多的市场人士预计日本政府公债收益率(殖利率)将上扬,此前欧盟峰会为抗击欧洲金融危机的举措达成协议,对避险产品主权债的投资意愿有所降低.
受访市场人士中有46%的比例预计日本公债收益率将上升,而上次调查此比例仅为31%.
约26%认为收益率将持平,低于上次调查的44.8%.认为收益率将降低的比例从上次的24%升至28%.
"现在看来因欧债危机而起的债市避险资产买兴有所缓和.收益率或面临走高压力,因日债标售在即,且10年期日本公债收益率高于1%,"一家券商的受访者称.
但许多受访者不认为收益率能大幅上扬,因仍有投资者想在较高收益水准来买进日债,以满足下半财年度的投资计画.
对57位市场人士调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.050%JP10YT=POLL,上周五收于1.040%.
"我们认为当10年券收益率升至1.05%上方,且目前预期美债收益率升势已近尾声之际,日债需求将增加.在美国公布就业数据之前,市场走势也可能将保持克制,"一家资产管理公司受访者称.
调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)降至负18,前次调查时为负7.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.
本次调查进行时间为从周五至周日2300GMT时.(完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪
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