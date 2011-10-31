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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:20 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日增逾一半,中国平安交易续活跃

路透北京10月31日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

215,070万元人民币,较上交易日增约53%.标的证券中国平安(601318.SS)融资偿还额为

10,414万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,974,928 131,709 28,041

深圳证券交易所 1,299,409 83,361 21,517 (完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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