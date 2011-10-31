〔澳新汇市〕澳元和新西兰元对近期涨势进行整理,10月料大幅收高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月31日电---澳元和新西兰元周一早盘对一个月来的巨大升幅进行整理,停留在数周高位附近.本周将要迎来一系列事件,其中包括澳洲央行可能自两年半以来首次降息.
投资者关注于澳洲央行周二的政策会议以及周五的季度货币声明.多数分析师预期央行将会降息25基点至4.5%.
银行间市场利率期货<0#YIB:>显示央行本周降息至4.5%的机率为82%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。