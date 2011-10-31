〔澳新汇市〕澳元和新西兰元对近期涨势进行整理,10月料大幅收高

路透惠灵顿/悉尼10月31日电---澳元和新西兰元周一早盘对一个月来的巨大升幅进行整理,停留在数周高位附近.本周将要迎来一系列事件,其中包括澳洲央行可能自两年半以来首次降息.

投资者关注于澳洲央行周二的政策会议以及周五的季度货币声明.多数分析师预期央行将会降息25基点至4.5%.

银行间市场利率期货<0#YIB:>显示央行本周降息至4.5%的机率为82%.