〔美国经济〕小企业10月就业岗位增加3万个,平均工时减少

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月30日电---周日公布的一份调查显示,美国小型企业10月就业岗位增加数量不及上个月,且员工工作时数减少.
美国财务软件公司Intuit称,本月小企业创造了3万个就业岗位,而9月为增加4万个.
该调查是基于对使用Intuit在线财务系统的约6.6万企业雇主的反馈,这些企业的雇员人数都不足20人.调查所涵盖期间为9月24日至10月23日.
小企业平均每周工作时间减少0.2%至24.5小时,平均月薪则几无变动,为2,622美元.
美国政府将于周五发布备受关注的10月非农就业报告.据路透调查,10月非农就业岗位料增加9.5万个,9月为增加10.3万个.
9月增幅中的一部分是由于参与罢工的4.5万名Verizon Communications员工重返工作岗位.(完)
--编译 侯向明;审校 王冠中
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