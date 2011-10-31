〔全球金融〕德法支持瑞士央行总裁担任金融稳定委员会主席一职

路透苏黎世10月30日电---瑞士"周日报"周日报导,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)支持瑞士央行总裁希尔德布兰德担任金融稳定委员会(FSB)主席.

FSB为20国集团(G20)监管小组,承担确保银行业监管足以防止发生另一场金融危机的重任.

即将于11月1日接替欧洲央行总裁一职的德拉吉此前担任FSB主席.瑞士央行总裁希尔德布兰德和加拿大央行总裁卡尼都在竞争这一职位.

担任FSB主席无需辞去央行总裁一职.此人事案料将在11月3-4日G20峰会上公布.

周日报援引了解竞选过程的知情人士消息称,梅克尔赞成希尔德布兰德担任这一职务,并说服萨科齐加以支持.作为交换,瑞士先前必需支持拉加德担任国际货币基金组织(IMF)总裁.

金融危机时期,瑞士政府不得不出手救援瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N),此後希尔德布兰德一直口头呼吁加强银行业监管.由于瑞士正实施比新巴塞尔III条款更为严苛的银行业监管条令,希尔德布兰德领导FSB的乎声随之高涨.(完)