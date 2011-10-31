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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:43 BJT

《外汇动态》韩国当局在1,100水准买入美元/韩元--交易员

0126GMT---交易员表示,韩国当局在1,100水准买入美元/韩元KRW=KFTC.

由于遭遇出口商抛盘,美元/韩元下跌0.4%至1,100.

"当局出于对经济增长的顾虑,出手买入了部分美元供应.今日美元可能会跌破1,100韩元水准,但我认为这并不合适,因为欧洲债务问题仍悬而未决."首尔一名外资银行交易员表示.

--编译 徐文焰;审校 王兴亚

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