〔英国金融〕金融服务业面临经济增长迟缓带来的压力--安永

路透伦敦10月31日电---安永会计师事务所(致远会计师事务所)表示,经济增长迟缓将在明年给英国重要的金融服务业敲响警钟,迫使银行业减记更多贷款,并限制对消费者和企业的信贷供应.

安永在周一发布的报告中称,由于英国2012年经济料仅将增长1.5%,低于最初预估的增长2.2%,银行业坏账将较此前预估增加约30亿英镑(约合48亿美元).

这将把2012年和2013年银行放款增幅限制在0.5%,低于此前预估的0.8%,并促使整个行业冻结招聘,从而为更广泛的经济领域带来更多阻力.

"鉴于该行业高薪就业岗位对英国消费者支出、税收和房价的支持程度,金融服务业就业预期受人关注,"安永资深经济顾问Neil Blake称.

英国保险公司明年看似也将承受压力,因现金紧张的消费者抑制保险支出,此外寿险公司还将面临欧洲和英国一系列监管规则调整的挑战.

但是,安永表示,自2007年上次金融危机开始以来,英国银行业已将不太稳定的批发融资业务的倚赖程度减半,藉此已建立起更为稳健的财务基础.

这家审计公司补充道,英国贷款商对欧元区潜在主权违约互换的直接风险敞口也低于欧洲其它国家,而且因信用违约互换(CDS)导致的间接风险敞口"可能被夸大".(完)