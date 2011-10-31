〔中国新债〕建设银行将于周四簿记建档发行300亿元次级债,期限10和15年

路透上海10月31日电---以资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一公告称,计划于周四(11月3日)在银行间债市簿记建档发行合计300亿元人民币固息次级债,含30亿元10年期品种(第五年末附发行人赎回权)及270亿元15年期品种(第10年末附发行人赎回权)

公告称,发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权,在本期债券300亿元的基本发行规模之外,增加发行不超过100亿元债券.

该两期债均按年付息,主承销商为交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、国泰君安、中信建投、中德证券及中金公司.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

该期债缴款日和起息日为11月7日,发行期为11月3日-11月7日.(完)

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