〔菲律宾经济〕央行总裁称近期内能维持货币政策稳定

路透马尼拉10月30日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周日表示,尽管发生泰国洪灾等地区性灾难以及全球经济环境改变,只要通胀依然可控,该央行近期内就能够维持政策利率稳定.

但泰谭柯在电子邮件中对记者说,如果有必要应对内外形势发展带来的通胀压力,该国政策制定者愿意立即调整政策.

如果有蔓延风险且金融市场震荡,在管理跨境(资金)流动时地区政策制定者进行协作也非常重要.

"除非地区性自然灾害引起供应中断,从而带来通胀方面的意外,否则我们能够在短期内维持利率稳定."泰谭柯表示.

不过他说,当局还在监控以下情况的发展形势,包括欧元区债务危机的解决速度,其它发达国家应对失业的政策反应,以及中国的成长和通胀前景.

分析师普遍预期菲律宾央行在2012年初之前都将维持4.5%的利率不变,因通胀放缓允许当局在该国西方贸易夥伴需求疲弱的情况下支持经济增长.(完)