〔菲律宾经济〕央行总裁称近期内能维持货币政策稳定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透马尼拉10月30日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周日表示,尽管发生泰国洪灾等地区性灾难以及全球经济环境改变,只要通胀依然可控,该央行近期内就能够维持政策利率稳定.
但泰谭柯在电子邮件中对记者说,如果有必要应对内外形势发展带来的通胀压力,该国政策制定者愿意立即调整政策.
如果有蔓延风险且金融市场震荡,在管理跨境(资金)流动时地区政策制定者进行协作也非常重要.
"除非地区性自然灾害引起供应中断,从而带来通胀方面的意外,否则我们能够在短期内维持利率稳定."泰谭柯表示.
不过他说,当局还在监控以下情况的发展形势,包括欧元区债务危机的解决速度,其它发达国家应对失业的政策反应,以及中国的成长和通胀前景.
分析师普遍预期菲律宾央行在2012年初之前都将维持4.5%的利率不变,因通胀放缓允许当局在该国西方贸易夥伴需求疲弱的情况下支持经济增长.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。