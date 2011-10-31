〔中国汇市〕人民币兑美元午盘触及跌停,受套利盘及美元指数反弹打压

路透上海10月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一午盘一度触及跌停.今日中间价创出汇改来新高,但除套利交易导致境内人民币抛压外,日本政府入场干预日圆升值,导致美元指数大幅反弹,亦对人民币即期汇价形成压制.

北京时间14:42时,人民币兑美元报6.3540元,较稍早触及的6.3549元跌停位置稍升,亦较上周五的收盘价6.3586元上涨.今日人民币中间价报在6.3233元,创2005年汇改以来新高.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3549元为今日人民币兑美元交易下限.

上海一位银行交易员称,"主要是中间价开的太高了,早上汇价在6.35附近徘徊,其实离跌停限制就不远了."

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,这是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

东京汇市美元兑日圆周一升至三个月高位,此前日本当局今年第三次在外汇市场行使干预措施,限制日圆升势.受此影响,美元兑欧元、澳元等均上扬.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)