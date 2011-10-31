〔全球经济〕油价维持在100美元上方可能干扰经济成长--IEA前总干事

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡10月31日电---国际能源署(IEA)前总干事田中伸男在新加坡出席能源论坛时表示,油价若涨至每桶100美元或更高,将会扰乱全球经济增长步伐,就像2008年金融危机所造成的影响.
"如果油价维持在100美元,情况会像2008年一样糟糕,"他在出席新加坡国际能源周(SIEW)会议时表示.
指标布兰特原油合约LCOc1周一报109.57美元,下跌0.3%,上周五因获利了结而下跌.(完)
--编译 沈以文;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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