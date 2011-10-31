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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 10:06 BJT

〔全球经济〕油价维持在100美元上方可能干扰经济成长--IEA前总干事

路透新加坡10月31日电---国际能源署(IEA)前总干事田中伸男在新加坡出席能源论坛时表示,油价若涨至每桶100美元或更高,将会扰乱全球经济增长步伐,就像2008年金融危机所造成的影响.

"如果油价维持在100美元,情况会像2008年一样糟糕,"他在出席新加坡国际能源周(SIEW)会议时表示.

指标布兰特原油合约LCOc1周一报109.57美元,下跌0.3%,上周五因获利了结而下跌.(完)

--编译 沈以文;审校 徐文焰

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