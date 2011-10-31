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公司新闻(中文) | 2011年 10月 31日 星期一 10:01 BJT

〔中国个股〕宝钢股份预计国内钢铁行业的盈利情况将逐步改善--高层

路透上海10月31日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)高层周一预计,国内钢铁行业的盈利状况将逐步改善.

公司总经理马国强在网上业绩说明会上表示,"随着钢铁市场竞争的日趋激烈,原料市场逐步回归理性,企业和各地政府执行产业政策和结构调整政策的自觉性逐步到位,钢铁行业的盈利状况将逐步改善."

他说,目前钢铁行业高成本低盈利特征明显,1-9月大中型钢铁企业销售利润率仅为2.99%.行业的这种阶段性特征已影响到公司的收益和估值.

宝钢股份上周五晚间公布三季报,今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.

宝钢股份周一早盘报5.30元,跌0.06元,或1.12%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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