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宏观经济 | 2011年 10月 31日 星期一 10:30 BJT

〔标题新闻〕拉美2012年经济成长将放缓至约4%,今年成长估计为4.4%--OECD和ECLAC报告

注:经济合作暨发展组织(OECD),联合国拉丁美洲及加勒比经济委员会(ECLAC).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79R0RU]

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