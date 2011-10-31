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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 12:57 BJT

湖南衡阳矿难造成29人死亡--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月30日电---新华社周日报导称，湖南省衡阳市霞流冲煤矿周六下午发生瓦斯爆炸，造成29人死亡。

报导称，矿难发生时，有35名矿工在井下作业。事故被困最後一名矿工已经确认遇难，六名幸存者已被送往医院。

新华社称，国家安监总局局长骆琳及湖南省省长徐守盛已赶赴现场，指挥救援和事故原因调查。

报导指出，霞流冲煤矿属于合法矿井。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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