湖南衡阳矿难造成29人死亡--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月30日电---新华社周日报导称，湖南省衡阳市霞流冲煤矿周六下午发生瓦斯爆炸，造成29人死亡。
报导称，矿难发生时，有35名矿工在井下作业。事故被困最後一名矿工已经确认遇难，六名幸存者已被送往医院。
新华社称，国家安监总局局长骆琳及湖南省省长徐守盛已赶赴现场，指挥救援和事故原因调查。
报导指出，霞流冲煤矿属于合法矿井。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。