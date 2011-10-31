〔金属期市〕LME期铜回吐涨幅,因欧洲协议的欢欣情绪消退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---期铜周一回落,因欧洲援助框架计划引发的欢欣情绪消退.但期铜有望录得10个月来最大月度涨幅.
而世界第二大铜矿印尼Grasberg铜矿的生产依然停顿,以及中国现货需求稳健,都将限制期铜跌幅.
0111GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌1.4%,报每吨8,057.25美元,该期约前一交易日微升0.4%.该合约本月有望大涨14.9%,为2010年12月以来最大月度涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。