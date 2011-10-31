版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 10:13 BJT

〔金属期市〕LME期铜回吐涨幅,因欧洲协议的欢欣情绪消退

路透上海10月31日电---期铜周一回落,因欧洲援助框架计划引发的欢欣情绪消退.但期铜有望录得10个月来最大月度涨幅.

而世界第二大铜矿印尼Grasberg铜矿的生产依然停顿,以及中国现货需求稳健,都将限制期铜跌幅.

0111GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌1.4%,报每吨8,057.25美元,该期约前一交易日微升0.4%.该合约本月有望大涨14.9%,为2010年12月以来最大月度涨幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐