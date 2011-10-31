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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 10:35 BJT

〔日圆汇率〕美元/日圆削减涨幅,一度自日高走低逾1日圆

路透新加坡10月31日电---美元/日圆JPY=周一因日本干预所带动的涨势稍减,一度自日高走低逾1日圆.

美元在干预後创下接近78.98日圆的日高,後回落至约77.65日圆.美元/日圆走势保持波动,美元最新报78.43日圆,日内上涨3.4%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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