《交易视点》中国铁道债风险权重如降至零,收益率还有下行空间--中金

路透上海10月31日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为，如果铁道债风险权重下调至0，与政策银行债的差异将进一步缩小，未来收益率还有下行的空间。

第二期铁道债发行利率相比第一期大幅下降66-67bp，收益率的显着下行既有高等级信用债市场整体回暖的影响，也与自身获得税收、风险权重优惠政策有关。

根据我们的估算，考虑税收减半的优惠，7年期铁道债的合理收益率大约在5.1%左右，目前的定价已充分反映了这一因素的影响。

但该定价对于风险权重调整反映得并不明显，我们认为银行陆续将铁道债风险权重下调至0的可能性较大，不过需注意“政府支持证券”性质仅适用于铁道部发行的企业债，其他品种理论上既不享受税收优惠、也不具有风险权重下调的依据，造成这一差异的主要原因可能与是否有铁路建设基金担保有关。

**银行间：资金面影响短期需求，垫资代持规范抑制中期投机性需求**

上周市场的调整显示信用债的供需关系仍是影响其短期走势的重要因素，尽管其收益率总体趋势将跟随利率产品震荡下行，但下降速度会较为缓慢，并且会出现反复。

由于信用债收益率曲线相对于基准利率曲线更加平坦，在资金面月末阶段性紧张结束後，短融收益率有望继续回落，而中票收益率维持窄幅震荡的可能性更大。

首先，11月短融到期量高达1000亿元，净增量很可能为负，而以铁道债和银行次级债为主的中长期品种供给仍较多。

其次，交易商协会禁止丙类户垫资及代持业务导致市场的投机性需求会大幅下降，对投机性更强的中票负面影响会更大。

新发短融中，AAA级整体相对价值不如AA+；AA+级中优先推荐青国投，另外大唐际和厦门港资质也较好；AA-万宝基本面情况与部分AA评级品种可比，在投机级中相对价值较高。

新发中票以5年期为主，其中3支AAA级发行人资质均在同评级中占优，AA+中推荐沙钢；投机级发行人中，AA汉江和AA-祁连山违约风险相对较低，尤其是祁连山资质与部分AA级品种可比。

另外3年期三峡虽然按普AAA定价，但资质更接近超AAA品种，也有较高的相对价值。企业债供给有加速趋势，其中不乏资质良好的投资级品种，而且收益率明显高于中票，相对价值更突出，新发的企业债中建议配置的优先顺序为同煤、厦门建发、南平高速。

**交易所：银基债流动性风险显着上升**

交易所高等级债收益率已回到7月份时的水平，大约在5-5.5%之间，我们认为在此区间内暂时不会继续下降，而是保持震荡。

城投债收益率已回到9月下旬流动性危机爆发前的水平，与银行间估值差异缩小，成交量也出现萎缩，显示本轮反弹已接近尾声。

我们建议在中等评级品种的配置上可以更多关注新券的发行，如浦路桥和健康元，其发行利率相对于二级市场并没有明显回落，也高于中票，信用资质属于投机级品种中最好的。

低评级房地产公司债信用风险仍在加大，继续提示投资者回避，从三季报来看最危险的是银基，自由现金流依然为负，外部融资收缩，货币资金仅够覆盖即将支付的债务利息，流动性非常紧张。

**评级调整**

上周电力和煤炭各有一家发行人进行了评级调整，均为AA大档内上调1小档，中金评分均保持不变。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]