《外汇动态》澳元/日圆跳涨逾3%,此前日本干预汇市阻升本币

0211GMT--澳元兑日圆AUDJPY=跳涨逾3%至83.72日圆的高位,令该货币对10月涨幅扩大至有记录以来的月度最大升幅12%,此前日本干预汇市阻升本币.澳元兑日圆9月下滑9%.

澳元亦升穿位于9月高位82.81日圆处的主要阻力位,这可能打开重返下一目标水准86.00的通道.

美元兑日圆稍早一度触及历史低位75.31.澳元兑美元AUD=D4在(日本)干预後下滑0.8%至1.0619美元,但10月仍有望录得记录第二大升幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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