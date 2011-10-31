《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日(II)

**经济参考报**

--记者从官方权威渠道证实,在两次"爽约"之後,中国正在审议的《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》年内可能仍然难产;即便明年公布,规划也极可能成为"中央财政千亿专项资金方案未通过、五年推广量约束性指标未提及、主流技术路径未明确"的"三未"规划.

**证券时报**

--中国工业和信息化部中小企业司副司长王建翔透露,国务院高度重视中小企业面临的困难,有关税收、财政、金融等方面扶持中小企业的新措施将很快出台.

--Wind统计显示,截至10月30日已披露三季报的非金融类上市公司中,有可比数据的共有1,924家,其中资产负债率在50%以上有807家,占比四成以上.资产负债率超过100%的公司有44家.

**东方早报**

--中国汽车工业协会常务副会长董扬预计,10月起节能车补贴门槛提高,今年中国车市四季度料现负增长,全年车市增幅或回落至5%以下.不过,随着鼓励政策退出效应减弱,明年车市会比今年好,预计增幅会达10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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