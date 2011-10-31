《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--记者从官方权威渠道证实,在两次"爽约"之後,中国正在审议的《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》年内可能仍然难产;即便明年公布,规划也极可能成为"中央财政千亿专项资金方案未通过、五年推广量约束性指标未提及、主流技术路径未明确"的"三未"规划.
**证券时报**
--中国工业和信息化部中小企业司副司长王建翔透露,国务院高度重视中小企业面临的困难,有关税收、财政、金融等方面扶持中小企业的新措施将很快出台.
--Wind统计显示,截至10月30日已披露三季报的非金融类上市公司中,有可比数据的共有1,924家,其中资产负债率在50%以上有807家,占比四成以上.资产负债率超过100%的公司有44家.
**东方早报**
--中国汽车工业协会常务副会长董扬预计,10月起节能车补贴门槛提高,今年中国车市四季度料现负增长,全年车市增幅或回落至5%以下.不过,随着鼓励政策退出效应减弱,明年车市会比今年好,预计增幅会达10%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。