〔欧洲金融〕央行管委克诺特称,长期而言可能推出欧元区共同债券

路透阿姆斯特丹10月28日电---荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周五表示,长期而言,有可能推出欧元区共同债券,以预防欧元区出现可能影响其他国家的严重债务问题.

在荷兰央行网站刊出的一份演讲内文中,克诺特称欧洲央行为处理欧债危机的现行购债计划,对欧元区财政纪律带来风险.

"我认为欧元区共同债券是一种可持续的方式,能够防止一个成员国的流动性问题无谓演变成偿债能力问题,避免欧元区一成员国的财政问题产生多米诺效应,蔓延至它国,"克诺特表示.

他说,为财政纪律制定制度框架十分重要,欧元区共同债券将成为长期稳定政府财政体质的最後阶段.

克诺特表示,欧洲央行处理欧债危机的措施已展现效果,但他警告,这些措施带有风险,特别是买债计画.

"这些措施往往会减轻政府遵守预算纪律的市场压力,"克诺特说.

"我的答案是,货币政策无法化解这个问题,因为产生危机的根源是财政政策以及银行系统的脆弱性,"他说.(完)