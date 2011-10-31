〔路透基点〕台湾集盛实业扩大三年期贷款规模至30亿台币--RLPC

路透香港10月28日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾集盛实业股份有限公司(1455.TW)拟将三年期融资案的规模从25亿台币扩大至30亿台币,此前该融资获10家银行45亿台币的超额认购.

10家银行包括受托主办行兼额度分配行第一商业银行.其馀九家银行分别是台湾银行、彰化银行、中国信托商业银行、华南银行、兆丰国际商银、上海商业储蓄银行、台新银行、台湾企银和合作金库.

签约日期定为11月8日.

该贷款案原先分为两部分:A部分为15亿台币子弹式定期贷款,以土地与厂房担保,B部分为10亿台币的无担保循环贷款.由于贷款规模扩大,最终的贷款额也会调整.

A部分提供的费率为较次级市场商业本票利率加码60个基点,B部分为加码63个基点.税前最低利率为1.5%.

银行受邀以两种费用参贷:

承贷5亿台币或以上,可获费用15个基点费用与受托主办行头衔;

承贷2.5亿台币,可获费用5个基点费用与经理行头衔.

如果A部分的贷款动用额度低于100%,或者B部分动用少于60%的话,需支付15基点的承诺费.

财务指标条件为,流动比率最低100%;2011年全年与2012年上半年债务比例最高125%,之後的债务比例最高100%;利息覆盖比率最低三倍;有形资产净值最少60亿台币.

资金将用作营运资本.

集盛实业为人造纤维制造商,该公司上次联贷是在2007年10月,当时为三年期9亿台币的循环信贷,包含所有费用的价码为66.6基点,较次级市场商业本票利率加码65基点.(完)