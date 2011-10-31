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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 10:29 BJT

〔中国新债〕福建投资开发集团周四将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月31日电---中国福建省投资开发集团有限责任公司周一公告称,将于周四(11月3日)

在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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福建投资 20 10 12 11/3簿记建档 建设银行 AA+ 11/4 11/7

开发集团 兴业银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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