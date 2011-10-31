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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 10:43 BJT

〔中国新债〕浙江铁路投资集团周四将发行10亿元中期票据,期限三年

路透上海10月31日电---中国浙江省铁路投资集团有限公司周一公告称,将于周四(11月3日)

在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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浙江铁路 20 10 3 11/3簿记建档 中信银行 AA+ 11/7 11/8

投资集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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