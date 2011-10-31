版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 10:51 BJT

〔中国新债〕盛京银行将于周四簿记建档发行9亿元次级债,期限10年

路透上海10月31日电---中国盛京银行股份有限公司周一公告称,计划于周四(11月3日)在银行间债市簿记建档发行9亿元人民币固息次级债,期限10年(第五年末附发行人赎回权).

公告称,本期债券募集资金将用于充实附属资本,提高资本充足率.主承销商为南京银行(601009.SS).经联合资信评估有限公司评定,盛京银行主体长期信用等级为AA,债券信用等级为AA-.

该期债缴款日和起息日为11月4日,发行期为11月3日-11月4日.(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐