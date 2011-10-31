〔中国新债〕盛京银行将于周四簿记建档发行9亿元次级债,期限10年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---中国盛京银行股份有限公司周一公告称,计划于周四(11月3日)在银行间债市簿记建档发行9亿元人民币固息次级债,期限10年(第五年末附发行人赎回权).
公告称,本期债券募集资金将用于充实附属资本,提高资本充足率.主承销商为南京银行(601009.SS).经联合资信评估有限公司评定,盛京银行主体长期信用等级为AA,债券信用等级为AA-.
该期债缴款日和起息日为11月4日,发行期为11月3日-11月4日.(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。