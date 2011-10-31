〔表格〕欧元区9月失业率为10.2%,8月修正後为10.1%--欧盟统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔10月31日电---欧盟统计局周一公布,欧元区9月失业率为10.2%,8月修正後为10.1%.
失业率(%) 9月 8月 7月 6月
欧元区 10.2 10.1 10.1 10.0
欧盟27国 9.7 9.6 9.6 9.5
注:路透调查预估显示,9月欧元区失业率为10.0%.(完)
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--编译 丁琦;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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