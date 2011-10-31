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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 18:08 BJT

〔表格〕欧元区9月失业率为10.2%,8月修正後为10.1%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔10月31日电---欧盟统计局周一公布,欧元区9月失业率为10.2%,8月修正後为10.1%.

失业率(%) 9月 8月 7月 6月

欧元区 10.2 10.1 10.1 10.0

欧盟27国 9.7 9.6 9.6 9.5

注:路透调查预估显示,9月欧元区失业率为10.0%.(完)

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--编译 丁琦;审校 白云

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