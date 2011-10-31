〔全球金融〕日本财务省官员确认该国将继续购买EFSF债券

路透东京10月31日电---日本财务省的一位高阶官员周一表示,日本将继续购买欧洲金融稳定机构(EFSF)债券,这印证了4,400亿欧元援救基金--EFSF主管雷格林(Klaus Regling)稍早发布的声明,即世界第三大经济体--日本将继续购买旨在资助因应欧元区危机举措而发行的债券.

这位财务省的官员在亚洲与雷格林会晤後对记者发表上述言论.此前欧元区领导人艰难达成了一项因应两年之久的危机的协议.尽管如此,意大利和西班牙仍在金融市场上承压.[ID:nCN1184968]

雷格林周末游说中国,试图吸引中国政府投资于EFSF.(完)