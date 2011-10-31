〔全球金融〕日本财务省官员确认该国将继续购买EFSF债券

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月31日电---日本财务省的一位高阶官员周一表示,日本将继续购买欧洲金融稳定机构(EFSF)债券,这印证了4,400亿欧元援救基金--EFSF主管雷格林(Klaus Regling)稍早发布的声明,即世界第三大经济体--日本将继续购买旨在资助因应欧元区危机举措而发行的债券.
这位财务省的官员在亚洲与雷格林会晤後对记者发表上述言论.此前欧元区领导人艰难达成了一项因应两年之久的危机的协议.尽管如此,意大利和西班牙仍在金融市场上承压.[ID:nCN1184968]
雷格林周末游说中国,试图吸引中国政府投资于EFSF.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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