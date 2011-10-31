中国不是欧债危机“救世主”--新华

路透北京10月30日电---新华社周日发表英文评论称，中国政府会尽力帮助需要援手的朋友，但是欧洲不应视中国为其债务危机“救世主”。

评论称，中国政府的友善姿态，是对那些视中国为欧洲对手的人很好的回应，尽管在政治、经济和文化上有所不同，中国与该地区仍是好朋友、好夥伴。