中国不是欧债危机“救世主”--新华

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月30日电---新华社周日发表英文评论称，中国政府会尽力帮助需要援手的朋友，但是欧洲不应视中国为其债务危机“救世主”。
中国政府曾表示，相信欧洲有能力渡过债务危机，不过并未公开申明会进一步购买欧洲政府债券。
不过，评论也称，欧洲是中国最大贸易夥伴，中国对该地区的遭遇不会袖手旁观。
评论称，中国政府的友善姿态，是对那些视中国为欧洲对手的人很好的回应，尽管在政治、经济和文化上有所不同，中国与该地区仍是好朋友、好夥伴。
但是在欧洲面临这种空前危机时，中国既不能给欧洲人民充当救世主，也无法提供治伤良药，评论写道。
评论并称，显然，欧洲财务问题需要欧洲国家自己解决，而中国会尽朋友之所能。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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