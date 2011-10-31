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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 11:09 BJT

《全球市场》美元兑日圆在日本当局干预下冲高,亚洲股市走低

* MSCI日本以外亚太股指下跌,日经指数因日圆贬值而大涨

* 美元兑日圆因日本当局干预而冲高,此前曾触及纪录低点

* 市场在大涨後将迎来修正

* 黄金跌逾1%,白银跌逾2%

路透东京10月31日电---亚洲股市周一下跌,同时贵金属走低,因美元兑日圆在日本干预後升至三个月高位,促使投资者对贵金属上周涨势获利了结.

美元兑日圆大涨逾4%至79日圆上方,数小时前曾短暂跌至二战以来的低点75.31.美元指数.DXY升1.3%.

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