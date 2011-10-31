《全球市场》美元兑日圆在日本当局干预下冲高,亚洲股市走低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI日本以外亚太股指下跌,日经指数因日圆贬值而大涨
* 美元兑日圆因日本当局干预而冲高,此前曾触及纪录低点
* 市场在大涨後将迎来修正
* 黄金跌逾1%,白银跌逾2%
路透东京10月31日电---亚洲股市周一下跌,同时贵金属走低,因美元兑日圆在日本干预後升至三个月高位,促使投资者对贵金属上周涨势获利了结.
美元兑日圆大涨逾4%至79日圆上方,数小时前曾短暂跌至二战以来的低点75.31.美元指数.DXY升1.3%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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