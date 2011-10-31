〔中国货币市场〕回购利率调头走跌,银行月末冲存款等令资金面略缓解

路透上海10月31日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS小幅下行,扭转上周持续大幅走高的局面.机构此前已经为月底筹措了足够的资金,且月末银行加大力度冲存款,也使得资金面获得喘息.明日即为月初,流动性料进一步恢复宽松,回购利率有望继续下行.

"月末最後一天,银行都会冲存款,所以今天资金面明显好转",北京一银行交易员称.

华南一银行交易员并指出,机构上周纷纷为月底筹措资金奋战,目前来看资金应该基本都到位.

此外,深圳一券商交易员称,上周五市场盛传部分银行因出现资金短缺局面而向央行求助,央行通过逆回购为其注入流动性,今日资金面显现宽松迹象,亦有可能是逆回购所致.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.7029 4.9457 -24.28

七天CN7DRP=CFXS 4.9431 5.0437 -10.06

14天CN14DRP=CFXS 5.7628 5.2685 +49.43

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.6764 4.9015 -22.51

七天CHICNY7D=CFXS 4.9116 4.9948 -8.32

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