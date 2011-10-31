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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 11:28 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收涨,得益于日本采取行动压制日圆升势

路透东京10月31日电---日本股市日经指数周一早盘收涨,扭转盘初跌势,此前日本当局干预汇市以遏制日圆持续升势,但日经指数已脱离高位,因部分投资者获利了结.

本田汽车(7267.T)、东芝(6502.T)和Panasonic(6752.T)周一稍晚将发布财报,股价早盘均收跌.

日经指数.N225上涨0.5%至9,096.27点,本月有望录得逾4%的涨幅.东证股价指数.TOPX亦升0.5%至775.08点.

在日本央行干预汇市後不久,日经指数一度升至9,152.39,为8月8日以来盘中高位.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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