〔日本股市〕日经指数早盘收涨,得益于日本采取行动压制日圆升势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月31日电---日本股市日经指数周一早盘收涨,扭转盘初跌势,此前日本当局干预汇市以遏制日圆持续升势,但日经指数已脱离高位,因部分投资者获利了结.
本田汽车(7267.T)、东芝(6502.T)和Panasonic(6752.T)周一稍晚将发布财报,股价早盘均收跌.
日经指数.N225上涨0.5%至9,096.27点,本月有望录得逾4%的涨幅.东证股价指数.TOPX亦升0.5%至775.08点.
在日本央行干预汇市後不久,日经指数一度升至9,152.39,为8月8日以来盘中高位.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。