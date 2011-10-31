〔中国个股〕宝钢称铁矿石价格拐点已现,国内钢铁业盈利将逐步改善(更新版)

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* 国内钢铁业的盈利将逐步改善

* 公司四季度销售将较平稳

* 铁矿石价格拐点已出现

* 正与淡水河谷商谈四季度矿石价格

* 矿石定价模式有向现货价靠拢的趋势

路透上海10月31日电---在国内钢铁业陷入困境之时,中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)预计,铁矿石价格拐点已出现,国内钢铁行业的盈利状况将逐步改善.并表示,宝钢四季度销售将较为平稳,下游需求总体上较稳定.

"随着钢铁市场竞争的日趋激烈,原料市场逐步回归理性,企业和各地政府执行产业政策和结构调整政策的自觉性逐步到位,钢铁行业的盈利状况将逐步改善."该公司总经理马国强周一在网上业绩说明会上称.

他指出,目前钢铁行业高成本低盈利特征明显,1-9月大中型钢铁企业销售利润率仅为2.99%,行业的这种阶段性特征已影响到公司的收益和估值.

展望四季度,马国强表示,国内宏观环境和钢材市场不容乐观,公司内部年修、定修集中将对生产组织和产量规模带来影响.公司将继续加强现金流和库存控制,降低经营风险,并积极发挥自身优势,进一步落实内部挖潜增效措施,确保经营业绩的稳定.

他还指出,四季度,部分下游行业由于季节性需求淡季降低了订货量,但部分下游行业仍保持较旺盛的需求,因此公司四季度销售较为平稳.

"中国经济持续增长、工业化城市化快速推进为中国钢铁工业提供了增长空间,...目前,中国钢铁企业面临的经营压力不在需求,而在于产能过剩下的成本高企."他称.

根据世界钢铁协会的最新预测,2012年中国钢铁粗钢表观使用量7.1亿吨,比2011年的6.7亿吨增长6%.马国强认为,2012年中国经济增长速度仍保持平稳较快发展,但增速比2011年回落,根据有关部门预测2012年经济增长速度将在8-8.5%之间.

广发证券最新报告指出,虽然原料价格下行使得钢企成本压力有所缓解,但经济增速放缓下,钢材需求难以摆脱疲软局面,在终端需求没有反转的情况下,钢价反弹或只是昙花一现.预计短期内钢价将维持窄幅震荡态势,建议重点关注

特钢和低市净率类的公司,例如西宁特钢(600117.SS)、大冶特钢(000708.SZ)、新兴铸管(000778.SZ)、宝钢股份等.

宝钢季报指出,三季度,国际金融市场持续动荡,国内宏观政策面继续收紧、经济增速环比回落.国内汽车、机械等主要下游用钢行业的需求复苏缓慢;受新开工项目减少影响,长材需求有所减弱.

**矿石价格回归**

马国强并表示,"从目前国际环境和国内政策取向看,(铁矿石价格)应该是出现了拐点.铁矿石价格的合理调整有利于钢铁行业及矿山行业的长期健康发展."

他指出,近年来,铁矿石市场的非理性暴涨不仅侵蚀了钢铁行业的盈利,也影响了钢铁及下游行业整个产业链的共同发展.当前铁矿石的价格受多重因素的影响,供求关系、资本市场投机行为、供求双方的结构等,从全球铁矿石资源供给、全球钢铁行业盈利状况来看,铁矿石价格回归理性符合产业链共同发展的要求.

他还透露,宝钢目前正与巴西淡水河谷(VALE5.SA)商议四季度价格.如果按新的价格模式计算,四季度均价应该低于原模式的均价.

"(矿石)任何定价模式都有可能,关键取决于供需双方的协商.长协或现货对供需双方都是各有利弊,"不过他亦指出,国际矿石定价模式目前有向更加灵活的现货定价靠拢的趋势.

马国强还预计,在2012年底或者在2013年,铁矿石供应的紧张关系将得到缓解甚至逆转.他解释说,全球钢铁的增长主要来自于中国,而中国钢铁需求增速在减缓.从铁矿石的供给看,由于近几年铁矿石价格的暴涨,大量的资本进入铁矿石开采业,在未来的1-2年内大量的新项目将陆续投产.

该公司季报显示,三季度主要钢铁原料价格仍维持高位;而国内钢材价格延续二季度以来的振荡走势,其中板材冷热轧产品价格强弱分化、长材价格出现松动.这导致钢铁行业整体盈利环比二季度大幅下滑,资金压力进一步加大,尤其是板材制造企业继续面临较大的成本和盈利压力.

宝钢股份上周五晚间公布三季报,今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%;每股收益0.07元;前三季实现净利63.21亿元,同比下降40.4%.

该公司三季度实现钢产量679.4万吨,销售钢铁产品661.1万吨;实现营业收入561.8亿元,较去年同期增加49.7亿元.前三季度累计实现利润总额82.3亿元,较去年同期减少55.8亿元.

宝钢股份周一早盘收报5.28元,跌0.08元,或1.49%.(完)