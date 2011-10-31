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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 11:24 BJT

《综述》日本在G20会议前干预汇市打压日圆汇率,称或再次出手

* 日本干预汇市,此前美元兑日圆触及纪录新低

* 美元一度飙升4%

* 财务大臣称已单边干预

* 拒绝透露干预规模

* 财务大臣称,若不满意结果会再次出手

路透东京10月31日电---在周一美元兑日圆刷新纪录低点後,日本干预汇市压低日圆汇率,称为打击投机性波动而采取行动,而这些波动并未反映出日本的经济状况.

美元兑日圆JPY=随即从约75.65日圆,飙升突破79日圆,最高上涨4%.周一稍早美元触及75.31日圆的纪录低点.

日本财务大臣安住淳表示,日本政府在0125GMT单独入市干预,为不到三个月内第二次,且若不满意结果将再次出手.

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