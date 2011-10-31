《综述》日本在G20会议前干预汇市打压日圆汇率,称或再次出手

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日本干预汇市,此前美元兑日圆触及纪录新低
* 美元一度飙升4%
* 财务大臣称已单边干预
* 拒绝透露干预规模
* 财务大臣称,若不满意结果会再次出手
路透东京10月31日电---在周一美元兑日圆刷新纪录低点後,日本干预汇市压低日圆汇率,称为打击投机性波动而采取行动,而这些波动并未反映出日本的经济状况.
美元兑日圆JPY=随即从约75.65日圆,飙升突破79日圆,最高上涨4%.周一稍早美元触及75.31日圆的纪录低点.
日本财务大臣安住淳表示,日本政府在0125GMT单独入市干预,为不到三个月内第二次,且若不满意结果将再次出手.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选