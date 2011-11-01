《交易视点》中国债市收益率向下大方向已定,会经波折但趋势不变--中信

路透上海11月1日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，目前市场焦点还是流动性问题，但在温家宝总理释放出放松信号後，投资者已不必过于担忧流动性。总体来说，债市收益率向下的大方向已确立，尽管中间会有波折，但趋势不会改变。

本质上来说，流动性由政策决定，从以往的经验来看，放松银行间流动性总在放松信贷之前，我们认为本次也不会例外。

**政策微调**

在短期内，政策的重点从控通胀适度向保增长转变，政策的松动将体现在货币、财政和产业政策等方面。

政策的微调也将导致内需环比增速的回升，另外考虑到美国三季度GDP环比增速的回升，以及欧盟峰会达成了一揽子方案，中国经济硬着陆的风险也大幅下降。

今年四季度GDP 将呈现“环比小幅回升、同比继续回落”的态势。

**10月CPI同比将明显回落**

进入10 月份後，农产品价格增长明显放缓，近期则出现较快的回落，商务部公布的食用农产品价格数据显示，蔬菜、猪肉以及鸡蛋价格都出现较大幅度的下跌，但水果类价格仍呈现持续的上涨。

我们估算10 月份CPI食品环比大致在0-0.5%的区间，而CPI非食品环比大致在0.2-0.4%之间，据此测算，10月份CPI环比在0.1-0.4%附近，因此我们判断10月份CPI 同比为5.5-5.8%之间，中值在5.6%。

**品种建议**

本轮行情走势最强的是20年期金融债，自我们8月中旬首次推荐以来，截至目前收益率已下降40-50bp，从回报率的角度来看，显着优于10年期金融债。

目前20年期金融债与10年期的利差为37bp，已低于历史均值，考虑到牛市中20年期与10年期金融债的利差一般是趋于上升的，同时随着收益率的快速下降，20年期金融债的流动性也会快速下降，因此综合回报率和流动性因素，我们不建议投资者继续重仓持有20年期金融债，可将一部分20年期金融债逐渐转换为10年期金融债。

此外，我们认为Depo浮动债尽管交易性价值较低，但配置性价值可能已超过同期限固息债：

（1）尽管CPI同比回落的趋势基本确定，但即使乐观来看，明年CPI同比也将在3%以上，因此未来1年内降息的概率微乎其微；

（2）从票面利率来看，目前5年Depo浮动债的票息在4.6%，已高于同期固息债40bp，这在历史上是罕见的。(完)

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