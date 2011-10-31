〔中国债市动态〕资金面缓和致现券收益率回落,高评级短融表现抢眼

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率回落,因此前偏紧的资金面明显缓和,其中高评级的短期融资券表现抢眼.
交易员并指出,从官方表态看,後续政策面趋松的局面已定,债市运行环境偏暖,未来整体走势有望继续维持偏强格局.
"收益率下行了一些,资金面缓解了,有资金的支持,市场就比较乐观一些."华东一银行交易员称.
银行间市场周一回购利率CNREPO=CFXS小幅下行,扭转上周持续大幅走高的局面.机构此前已经为月底筹措了足够的资金,且月末银行加大力度冲存款,也使得资金面获得喘息.明日即为月初,流动性料进一步恢复宽松,回购利率有望继续下行.[CN/CN]
前述交易员并指出,今日现券收益率呈普跌态势,其中AAA评级的短融收益率降幅达10个基点(bp),跌幅靠前.
中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]
剩馀期限约9.81年的固息国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.78%/3.75%,上日尾盘为3.82%/3.75%;剩馀期限约0.96年的中船重工集团短期融资券041154007最新报价收益率CN041154007=CFXM为5.38%/5.35%,上日尾盘为5.4799%/5.42%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。