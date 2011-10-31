〔中国债市动态〕资金面缓和致现券收益率回落,高评级短融表现抢眼

路透上海10月31日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率回落,因此前偏紧的资金面明显缓和,其中高评级的短期融资券表现抢眼.

交易员并指出,从官方表态看,後续政策面趋松的局面已定,债市运行环境偏暖,未来整体走势有望继续维持偏强格局.

"收益率下行了一些,资金面缓解了,有资金的支持,市场就比较乐观一些."华东一银行交易员称.

银行间市场周一回购利率CNREPO=CFXS小幅下行,扭转上周持续大幅走高的局面.机构此前已经为月底筹措了足够的资金,且月末银行加大力度冲存款,也使得资金面获得喘息.明日即为月初,流动性料进一步恢复宽松,回购利率有望继续下行.[CN/CN]

前述交易员并指出,今日现券收益率呈普跌态势,其中AAA评级的短融收益率降幅达10个基点(bp),跌幅靠前.

中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

剩馀期限约9.81年的固息国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.78%/3.75%,上日尾盘为3.82%/3.75%;剩馀期限约0.96年的中船重工集团短期融资券041154007最新报价收益率CN041154007=CFXM为5.38%/5.35%,上日尾盘为5.4799%/5.42%.(完)