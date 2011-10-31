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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 11:32 BJT

《外汇动态》据称在79.20日圆处挂有大量美元兑日圆买单

0324GMT---交易商指称在79.20日圆附近有大规模美元兑日圆买单.过去半小时以来,美元兑日圆一直在该水准附近.

美元兑日圆JPY=最新报于79.20日圆,升4.4%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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