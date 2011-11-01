《交易视点》中国信用债收益率反复提供配置机会,可选配中高等级债--中信

路透上海11月1日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，信用债收益率向下大趋势较为确定，目前收益率水平利率风险有限，短期内可能更多是维持振荡走势，从长周期的角度看，收益率的反复应该提供比较好的建仓机会。

由于後续的供给持续较大尤其是经历收益率的大幅度下降後更不建议过度的择时，建议主要随一级市场发行时点建仓，重点以3年-5年期AAA级中票为主，逐步加大AA+等中等评级信用债配置力度，鉴于depo浮动债的收益率几乎与固息债达到同样水平，且收益率回落速度远远低于固息债，建议同时关注depo浮动债的配置价值。

从央行公开市场操作的意图看，其并不希望市场资金过度宽松或过度紧张，因此资金面维持相对平衡或略偏紧是较为合理的预期。

准备金缴款及月末因素冲击过後回购利率逐步回落的可能性比较大，但能否回到3%左右的水平依然具有较大的不确定性。

供给方面，发行指导利率大幅下调後，发行人融资意愿更为强烈，上周及10月份信用债发行规模分别高达556亿和1300亿，处于历史最高水平之列，後续供给规模处于高水平将成为常态，这会使得收益率下降的速度和空间受限。

中票收益率再次下降的触发因素将来自于基本面的进一步支持，如资金面的回暖、CPI的大幅回落及经济进一步放缓的信号等，11月上旬公布的10月份宏观数据比较关键。

**铁道债收益率仍有下降空间**

7年期铁道债认购倍数更多是来自于投资者放大投标量所导致的，就真实的需求并未有认购倍数显示的如此疯狂，但不可否认的是铁道债的需求依然非常强劲。

7年普通AAA中票的收益率水平在5.6-5.7%，铁道债4.93%的收益率基本反映其超AAA属性及税收优惠，但对“风险权重为零”的潜在利好尚未有反映。

铁道债被定性为政府支持债券後，其零风险权重的确认应该只是时间问题，其收益率未来将继续向汇金债及金融债靠拢。

从不免税的铁道债与金融债利差关系看，两者利差达到110bp，而历史均值也就在50bp左右，即使不考虑零风险权重的因素，目前的利差也有下降空间。

因此，我们倾向于认为铁道债收益率仍有可能进一步下降，尤其是与金融债的利差应该会进一步缩窄（後者虽然风险权重为0，但是并不享受税收优惠）。

**低等级短融配置需相对谨慎**

资金面的趋紧使得收益率又有所反弹，目前1年期AAA短融收益率达5.45%左右，基本反映了当前的资金面状况，只要资金面能维持相对平衡的状态，收益率下行的可能性较大，因此中高等级短融仍然具有一定配置价值；但对于部分低等级短融来说，配置可能仍需相对谨慎。(完)

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