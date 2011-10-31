〔路透调查〕日本基金经理10月下调全球股票配比至46.8%,上调债券配比

路透东京10月31日电---周一公布的路透调查显示,10月日本基金经理人上调全球债券配比,并下调股票配比.在欧债危机打压市场之际,调整投资组合.

这次对于日本12家机构投资者的调查在10月12-24日进行,彼时欧元区决策者尚未达成解决欧债危机的协议.调查显示这些基金经理股票平均配比从9月的47.1%降至46.8,而9月配比为九个月最高.