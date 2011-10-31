〔路透调查〕日本基金经理10月下调全球股票配比至46.8%,上调债券配比

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月31日电---周一公布的路透调查显示,10月日本基金经理人上调全球债券配比,并下调股票配比.在欧债危机打压市场之际,调整投资组合.
这次对于日本12家机构投资者的调查在10月12-24日进行,彼时欧元区决策者尚未达成解决欧债危机的协议.调查显示这些基金经理股票平均配比从9月的47.1%降至46.8,而9月配比为九个月最高.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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