〔基金观点〕钯金和铜前景看好,将是分散投资最佳选择--BasInvest

* 铜面临供给短缺,价格有可能升至每吨15,000美元

* 中国将迎来软着陆,明年初预计将放宽信贷

路透伦敦10月28日电---BasInvest的Ronald Wildmann周四表示,由于全球经济进展情况不像之前多数人预期的那样糟,同时中国也有可能在明年初放松信贷条件,目前正是适合将资产分投至钯金和铜等金属的时候.

"全球情况要远好于人们的预期.所有的负面因素都将消散:美国不会走向衰退、中国将进入软着陆,并且债务危机也可能会得到解决."Wildmann在伦敦出席大宗商品周会议(Commodity Week Conference)间歇时表示.

自9月以来,因受欧洲债务危机可能侵蚀需求的担忧拖累,商品投资日趋降温.欧洲是中国的重要市场之一,若其需求受损则可能连带影响到中国这一全球经济成长的发动机.

10月初时,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3价格下跌三分之一至每吨6,635美元,为逾一年最低.之後该合约开始反弹,截至周五1044GMT报每吨8,025美元.

Wildmann称,那些对黄金风险敞口极大的投资者,应将资金分散至工业金属;黄金看似呈泡沫化状态.

在当前通胀背景下,类似举动将能够帮助投资者实现资本保值,并从新兴市场成长中获利.,Wildmann说,目前库存偏低,多数金属价格接近成本曲线,此举也将有助于获取利润.

"一年之内,铜的表现预计将超过黄金.钯金和铂金(白金)也将录得较高获利,亦将超过黄金."Wildmann补充道.

Basinvest<0#SMF/BASI:>旗下BI Physical Commodity FundLP68011735投资组合分布中,铜占21%、镍和铅各占15%、钯金和铝各占14%.锌、铂金和现金则构成馀下部分.该基金每季度调整组合.

**中国前景**

Wildmann称,他在买入时并未持中国房地产泡沫将破灭,以及地方政府表外债务负担将拖累经济成长的看空观点--至少目前尚未持这样的看法.

中国占全球精炼铜消费量约2,000万吨中的40%左右.

"从历史上看,所有年经济成长率在8-15%的国家有一天终会降到5%.这种情况在韩国、台湾和日本都发生过.中国也会如此,但可能是在2020,而非2012年."

他说,经济指标显示,中国将出现软着陆.

多数金属价格已跌至接近成本水平,也对金属市场构成支撑.

Wildmann表示,钯金预计将成为2012年表现最优的金属资产.

"钯金价格没有理由低于铂金.两者间价差在1,000美元,而这个差距将会得到弥合."他说.

Wildmann说,铜是少数价格在生产成本之上的金属,其目前正面临供给短缺,价格有可能由此升至每吨15,000美元.

全球缺乏新的大型易开采矿藏,同时矿石等级下降,连同主要生产国智利缺少电力和水,都将令风险偏向上档.(完)