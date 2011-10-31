〔全球金融〕日本将进一步购买EFSF债券--EFSF主管雷格林(更新版)

(新增细节)

* EFSF主管出访各国以取得对救援基金的支持

* 中国态度谨慎

路透东京10月31日电---正造访亚洲各国寻找潜在投资者的欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林周一表示,日本财务省官员告知日本将继续购买该机构发行的债券.

欧洲希望日本及主要新兴经济体等外汇储备丰厚国家能够扩大资助,将救援基金救助能力扩大四到五倍至1万亿(兆)欧元.

过去日本决策者一直表示愿购买更多欧洲金融稳定机构(EFSF)所发债券,但希望看到欧洲采取果断措施遏制主权债务危机.

"日本政府将继续购买我们最近10个月来发行的EFSF债券,我们将就未来的运作情况持续保持连系,"雷格林在与主管国际事务的日本财务省财务官中尾武彦会晤後对记者表示.

雷格林目前正在东京访问.此前他在周末造访北京期间试图说服中国政府向EFSF投资,称或可为投资者20%的初期损失提供保障,而且如果北京方面愿意,该债券最终也许可以人民币计价发行.

但北京方面给予的回应十分谨慎.

雷格林到访亚洲之前,欧洲各国领导人上周四艰难达成协议,旨在抗击这场延宕两年的危机.

协议关键要素之一便是杠杆化EFSF,将其规模扩大到1万亿欧元,但欧洲尚未制定出协议细节,且欧洲各国政府仍对承诺投入更多资金怀有顾虑.

市场分析师一直呼吁将救援基金资源扩大至目前讨论规模的两倍,且现有协议未能缓解债市给意大利和西班牙等主要经济体施加的压力.

扩大救援基金规模的想法之一,为对那些从初级市场中购买欧元区国家公债的投资者提供保险或第一损失保险.

其二是设立一家特殊目的投资载体(SPV),吸引中国、巴西等现金充裕新兴经济体的投资.

日本在1月和6月分别购买了EFSF债券後,共持有约27亿欧元债券,或EFSF总发债规模的20%.但尚不清楚日本是否有意投资于新的特殊载体.

中国政府至今仍态度谨慎.尽管其已对欧洲克服债务危机表示出信心,但尚未公开表示将购买更多欧洲政府公债.中国持有约3.2万亿(兆)美元外汇储备,规模为全球最大.

在周四、周五的20国集团(G20)法国峰会上,向欧洲救援载体投入更多资金的承诺或将成真.(完)