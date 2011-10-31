〔中国汇市〕人民币兑美元早盘仅小涨,未能跟随中间价创新高走势

* 人民币兑美元早盘仅小涨

* 中间价创汇改以来新高

* 套利交易导致境内人民币抛压较重

* 在日本政府干预下,美元兑日元跳升

路透上海10月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一早盘在6.35水平附近窄幅波动,较上周五收盘小涨.尽管央行中间价创出了汇改以来新高,但即期汇价并没有紧跟这一升势,因为套利交易盛行,境内市场人民币抛压较重.

交易员并表示,即期汇价大幅度偏离中间价交易的情形本周预计还将继续.另外,还需密切关注美、欧、澳等主要央行利率决议,经济数据以及20国集团(G20)峰会召开前的市场情绪变化.

北京时间11:30,人民币兑美元即期报6.3511元,上日收报6.3586元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3233元,创2005年汇改以来新高,上日中间价为6.3290元.

"如果不是中间价把波动区间给框住了的话,(人民币兑美元即期)很可能跌的更多,因为境外的人民币更便宜,可以套利",恒生银行(中国)高级交易员田晓鸣称.

他表示,近期非美货币升幅已大,加之本周风险事件密集,国际外汇市场短期内或有一个震荡整理的过程.虽然境内人民币市场走势相对独立,但如果美元指数连续反弹,人民币中间价预计亦会有一定回收.

欧洲央行总裁特里谢在接受一家德国报纸专访时表示,欧元区主权债务危机尚未结束,解除报警信号为时尚早.

东京汇市美元兑日圆周一升至三个月高位,此前日本当局今年第三次在外汇市场行使干预措施,限制日圆升势.受此影响,美元兑欧元、澳元等均上扬.[FRX/CN]

北京时间11:31,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3570/10,上日尾盘为6.3480元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3880/00元,上日尾盘报6.3830元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)