〔欧洲金融〕欧盟纾困计划将帮助扶持银行体系,不会影响评级--惠誉

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约10月28日电---评级机构惠誉周五表示,欧洲为遏制债务危机蔓延的计划将帮助恢复对银行业的信心,且即便是最薄弱机构的高级债务评级也不会受影响.
惠誉表示,欧盟的纾困计划是提高欧盟银行业韧性,以应对市场动荡的"建设性方案".该计划呼吁对银行进行规模约1,060亿欧元的资本重组.
惠誉表示,预计大多数须满足新资本要求的欧洲银行业者,都无需寻求政府注资或融资就可达到要求.
惠誉并称,转化目前的债务工具,及出售非战略性资产,是银行表示将会采用的几个方法.
"由于对欧元区内部高级债权人的支持或仍将很大,这意味着在多数情况下,银行的高级债务评级应不会受影响,即便是该地区较弱的银行亦如此."
欧盟所达成的协议还要求希腊公债的的民间持有者进行50%的扣减,以帮助该国债务重组,并对欧元区救助基金实施杠杆化,使其救助能力达到1万亿(兆)欧元(1.4万亿美元).(完)
--编译 丁琦;审校 李爽
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