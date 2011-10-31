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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 11:50 BJT

〔日本债市〕公债延续跌势,受累于标债前对冲以及股市反弹

路透东京10月31日电---日本公债周一延续跌势,因券商在周二10年期公债标售前进行对冲令市场承压,且日本当局入场干预遏制日圆走强後,日经指数扭转盘初跌势上扬,推动日债期货跌至8月中旬以来最低点.

10年期日债期货12月合约2JGBv1跌0.10点至142.02,当汇市干预行动推高股市後,该合约一度触及8月12日以来低点141.98.

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