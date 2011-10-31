〔日本债市〕公债延续跌势,受累于标债前对冲以及股市反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月31日电---日本公债周一延续跌势,因券商在周二10年期公债标售前进行对冲令市场承压,且日本当局入场干预遏制日圆走强後,日经指数扭转盘初跌势上扬,推动日债期货跌至8月中旬以来最低点.
10年期日债期货12月合约2JGBv1跌0.10点至142.02,当汇市干预行动推高股市後,该合约一度触及8月12日以来低点141.98.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。