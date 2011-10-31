《外汇动态》日本当局出手干预汇价後,美元/日圆持稳于79.20

0336GMT---美元/日圆JPY=在过去40分钟内稳定在79.20日圆处,在日本当局出手干预後,美元/日圆上扬超过4%,交易商指称,该水准处有一笔非常大的买单,也许这就是日本当局在干预行动最初开始希望推高美元的起点.