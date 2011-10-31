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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 12:02 BJT

《外汇动态》日本当局出手干预汇价後,美元/日圆持稳于79.20

0336GMT---美元/日圆JPY=在过去40分钟内稳定在79.20日圆处,在日本当局出手干预後,美元/日圆上扬超过4%,交易商指称,该水准处有一笔非常大的买单,也许这就是日本当局在干预行动最初开始希望推高美元的起点.

同时还有交易商表示,长期来说,日本当局不大可能将日圆钉住在某一特定水准,目前看来,当局似乎急切想护卫79.20日圆的水准--此为8月5日以来最高位.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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