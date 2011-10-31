《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币普涨,此前日本央行出手干预汇市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼10月31日电---美元兑日圆外亚洲货币全线上涨,此前曾持稳,但而後遭遇日本央行/财务省的全面干预行动.
美元兑日圆外亚洲货币最初普遍承压,美元/韩元受到韩国央行大手笔干预的影响,该央行竭力阻止美元跌至1,100韩元下方.
美元/坡元跌破1.24,而美元/台币则继续遭遇沉重卖压.
当日本央行出手干预时,前述走势全部改变,风险货币被大幅抛售,澳元和新西兰元跌逾1%.
美元/日圆自日低上扬了约5.0%,目前走势受到资金流动的影响,但有可能出现进一步的美元空头回补操作,因高风险货币快速走向止损区域.
美元/韩元目前在测试1,110水准,美元/坡元则重新站上1.25.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。