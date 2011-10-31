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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 12:27 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币普涨,此前日本央行出手干预汇市

IFR悉尼10月31日电---美元兑日圆外亚洲货币全线上涨,此前曾持稳,但而後遭遇日本央行/财务省的全面干预行动.

美元兑日圆外亚洲货币最初普遍承压,美元/韩元受到韩国央行大手笔干预的影响,该央行竭力阻止美元跌至1,100韩元下方.

美元/坡元跌破1.24,而美元/台币则继续遭遇沉重卖压.

当日本央行出手干预时,前述走势全部改变,风险货币被大幅抛售,澳元和新西兰元跌逾1%.

美元/日圆自日低上扬了约5.0%,目前走势受到资金流动的影响,但有可能出现进一步的美元空头回补操作,因高风险货币快速走向止损区域.

美元/韩元目前在测试1,110水准,美元/坡元则重新站上1.25.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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