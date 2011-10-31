《Russell专栏》亚洲煤炭需求和价格走向仍观望,期待冬季提振效应

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 高琦/隋芬/洪曦

路透新加坡10月28日电---亚洲热能煤(电煤)市场上正表现出一些不寻常的情况,中国国内的热能煤价格一直在上涨,但与此同时澳洲的指标热能煤价格却在下跌.

正常的逻辑应该是,当中国国内价格走高时,就为中国南部地区电厂购买印尼和澳洲煤炭打开了窗口.印尼和澳洲是提供电厂用热能煤的两个全球最大出口国.

中国煤价已经连续第七周上涨,本周来到每吨850元人民币(134美元)以上,因天气趋于寒冷,导致煤炭需求增加,此外中国政府出于安全考虑也关闭了一些煤矿.

就在同一时期,澳洲Newcastle港口的现货煤炭价格却走跌,截至10月21日当周已经是连跌五周,降至每吨118.10美元,为5月以来最低价位.

对于这种明显的价格脱节,市场上的解释是中国南部地区的发电厂拥有充足煤炭库存,因此不需要进口更多.

诚然,当前充足的供应并不意味着在未来数月也将持续下去.看起来,一些中国买家正在缩手观望,以判断冬季电力需求是否将维持不变.因为考虑到欧洲和美国等发达经济体的疲弱情势,中国的制造业产出或许减慢,从而影响煤炭需求.

然而,汇丰编纂的10月中国采购经理人指数(PMI)显示出改善,加上中国9月工业生产、零售销售和商品进口也都录得强劲增幅,帮助缓解了中国经济放缓的忧虑.

针对希腊主权债务的救援协议达成,或可提振市场对欧洲的信心,而美国经济尽管在房屋等重要领域持续疲弱,但看起来似乎还在持稳.

上述这些都意味着中国电力需求将稳健,随着澳洲煤价的下落,应该会打开向中国出口煤炭的套利窗口.问题在于,买家是否愿意跳入场中干上一票.

当然,中国在9月表现很活跃,煤炭进口增至创纪录的1,910万吨,年增幅足以接近2%,创下今年首度的正增长.

但交易商表示,中国目前的购买兴趣较为清淡,不过全球经济前景好转可能促使11月的购买量有所上升.

亚洲其他主要的煤炭买家方面,日本在冬季的需求可能增长,目前该国正面临电力短缺问题,因更多核电厂停运维修.

日本所减少的一部分核发电量将由热电厂重启来弥补,据Argus Media本周一份报告,这其中包括三座火电厂,总发电能力为2,250MW.

交易商还称,韩国的公用事业企业一直在求购煤炭,但不太情愿支付当前这样的价格.

这意味着,如果煤炭价格进一步下跌,需求将会涌现,那麽澳洲Newcastle煤价底部大概会浮现.

Newcastle煤价今年多数时间都非常稳定,3月以来在每吨116-124美元狭幅区间交投,这可能是买家对价格敏感的程度增加迹象.

亚洲煤炭市场的一大变数是印度.众所周知,印度需要燃料能源,但同样明确的是,印度公用事业也难以购买进口煤炭,因为电力价格受到管制,无法弥补从印尼、澳洲或南非进口煤炭的成本。

鉴于印度国营煤炭公司Coal India的产量停滞,印度未来一年进口煤数量可能需要比当前的5,400吨增加三倍,但这将需要电力定价方式出现改变.

短期内,印度买家可能会被迫选择进口,不过他们可能仍希望看到亚洲指标价格下降.

对亚洲主要煤炭买家而言,似乎唯有价格偏低的时候,需求才会升高,因此煤炭生产商将需要在提高销量或价格中做出抉择,或是在两者作出折衷妥协.(完)